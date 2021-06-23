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Россия открыла огонь по британскому эсминцу в Черном море

23.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, якобы нарушившего границу в Черном море

Сообщается, что самолет СУ-24М также выполнил предупредительное бомбометание по курсу корабля, который после этого покинул, как утверждается, территориальные воды России.

«В 11:52 23 июня с.г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км»,— сообщили в Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

Эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения госграницы, но не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер"»,— говорится в сообщении. 

После этого в 12:23 эсминец покинул границы территориального моря РФ, добавили в Минобороны.
 
 
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Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, якобы нарушившего границу в Черном море
 
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