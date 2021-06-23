Россия открыла огонь по британскому эсминцу в Черном море

Сообщается, что самолет СУ-24М также выполнил предупредительное бомбометание по курсу корабля, который после этого покинул, как утверждается, территориальные воды России.





«В 11:52 23 июня с.г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км»,— сообщили в Минобороны (цитата по «РИА Новости»).





Эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения госграницы, но не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер"»,— говорится в сообщении.





После этого в 12:23 эсминец покинул границы территориального моря РФ, добавили в Минобороны.