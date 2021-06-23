Источник материала: Sputnik Беларусь

Киноактер Михаил Ефремов попросил сократить срок своего тюремного заключения: по словам адвокатов, на это есть веские причины - алкоголизм и проблемы с психикой.

Ефремов отбывает наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Автомобиль кинозвезды, находящегося в нетрезвом состоянии, въехал в другую машину. По вине Ефремова погиб курьер Сергей Захаров. И если изначально 57-летнего актера приговорили к 8 годам заключения, то после апелляции срок урезали на полгода.

В настоящее время Михаил и команда юристов готовятся к третьему кругу разбирательств.

Как сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на официальный документ, адвокаты Ефремова подали кассацию и просят обжаловать приговор.

Сторона защиты уверена, что суд не учел все смягчающие обстоятельства: благотворительность, а также выплаты родными погибшего .

К тому же у актера развилась психическая аномалия и он давно страдает от алкоголизма - при этом Ефремов должен содержать детей и супругу, которая осталась без работы.

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