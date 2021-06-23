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Ефремов попросил сократить срок из-за "психической аномалии" и алкоголизма
23.06.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Киноактер Михаил Ефремов попросил сократить срок своего тюремного заключения: по словам адвокатов, на это есть веские причины - алкоголизм и проблемы с психикой.
Ефремов отбывает наказание по
В настоящее время Михаил и команда юристов готовятся к третьему кругу разбирательств.
Как сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на официальный документ, адвокаты Ефремова подали кассацию и просят обжаловать приговор.
Сторона защиты уверена, что суд не учел все смягчающие обстоятельства: благотворительность, а также
К тому же у актера развилась психическая аномалия и он давно страдает от алкоголизма - при этом Ефремов должен содержать детей и супругу, которая осталась без работы.
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