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Утверждён состав белорусской спортивной делегации на Олимпиаду в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июня стало известно, что на заседании исполкома НОК утвержден состав белорусской спортивной делегации на Игры в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент в список вошли 96 атлетов в 21 виде спорта. Впрочем, состав еще не окончательный и может быть расширен. Квалификация к главному старту четырехлетия продолжается.
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Новости Беларуси. 23 июня стало известно, что на заседании исполкома НОК утвержден состав белорусской спортивной делегации на Игры в Токио, сообщили в программе...
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