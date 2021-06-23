ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителя Кобринского района приговорили к году "химии" за надругательство над флагом

23.06.2021 15:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Кобринского района вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о надругательстве над государственной символикой, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Обвиняемым по делу проходил 43-летний местный житель. Инцидент произошел 4 мая в деревне Быстрица. Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил флаг, сорвав его с флагштока на здании магазина.

В судебном заседании сельчанин признал свою вину. С учетом представленных гособвинителем доказательств на основании ст.370 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 4 мая в деревне Быстрица. Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил флаг,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Канадец Тэйлор Бек подписал контракт с минским "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by