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Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по уголовному делу
Источник материала: Партизан
Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 ст. Уголовного кодекса РБ
Как
Соответственно, она вновь подозреваемая по этой статье Уголовного кодекса.
Ольга Калацкая сейчас отбывает наказание в виде двух лет домашней химии за то, что во время одной из акций протеста она ударила сотрудника СТВ Григория Азаренка.
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Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 ст. Уголовного кодекса РБ
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