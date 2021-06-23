ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по уголовному делу

23.06.2021 15:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 ст. Уголовного кодекса РБ



Как сообщают правозащитники, Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") против переводчицы Ольги Калацкой. 

Соответственно, она вновь подозреваемая по этой статье Уголовного кодекса.

Ольга Калацкая сейчас отбывает наказание в виде двух лет домашней химии за то, что во время одной из акций протеста она ударила сотрудника СТВ Григория Азаренка.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 ст. Уголовного кодекса РБ
 
Новости дня
Новости разные
 
На слушаниях в ПАСЕ сделали жесткие заявления в адрес режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by