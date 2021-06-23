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Британский эсминец незаконно зашел в воды РФ в Черном море
23.06.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Британский эсминец днем в среду незаконно вошел в российские воды в Черном море, ему ответили предупредительными выстрелами и авиабомбами, сообщили в Минобороны РФ.
Эсминец Defender ВМС Великобритании вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра вглубь. Экипаж корабля был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения российской границы РФ, однако никак не отреагировал.
Пресс-служба Минобороны РФ
После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М – предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами. В итоге Defender покинул водные границы России. Сразу после инцидента в Минобороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.
В британском оборонном ведомстве отметили, что корабль ВМС совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов не производилось. Также там заявили, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
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Инцидент с вторжением военного корабля в территориальные воды России британское Минобороны назвало "мирным проходом", в Крыму посчитали это провокацией.
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