Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл может похвастаться еще одним достижением в писательстве: в сеть попала книга, которую мятежница посвятила своей особенности.

Экс-актриса с детства хотела придумывать интересные рассказы для детей. Учась в школе, Меган даже написала книгу под названием "Лицо без веснушек…это ночь без звезд", посвященную своей "изюминке" - веснушкам.

О первой книжке Маркл журналистам рассказал личный биограф герцогини - Омид Скоби.

"Интересный факт: герцогиня написала книгу, будучи в восьмом классе. Ей было 14 лет и Меган сама отписывала все иллюстрации", - отметил биограф.

Новость о таинственной книге произвела фурор в сети: многие фанаты оценили идею экс-актрисы рассказать про свою "изюминку". Некоторые даже вспомнили, как над ними издевались из-за веснушек.

"У Меган определенно талант"; "Очень радостно, что она писала о своей особенности"; "Хочется верить, что теперь никого не будут дразнить из-за веснушек", - написали в сети.

Таким образом, книга "Скамейка" стала вторым произведением мятежницы. Напомним, что ранее Маркл отреагировала на провал книги и разозлила сеть.

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