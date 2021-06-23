В галерею «Арт-Беларусь» вернули изъятые по делу «Белгазпромбанка» картины

С 23 июня столичная галерея «Арт-Беларусь» вновь представляет работы из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк».



Фото: belgazprombank.by

Как сообщил БелаПАН куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» Александр Зименко, посетители могут вновь увидеть работы Осипа Цадкина, Марка Шагала, Хаима Сутина, в том числе знаменитую «Еву».

«Коллекция, изъятая у банка год назад в рамках уголовного дела, возвращена. Сейчас она доступна для зрителей», — подтвердил БелаПАН пресс-секретарь «Белгазпромбанка» Павел Канаш.

В обновленной экспозиции галереи представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной печати — всего более 50 арт-объектов. Новая экспозиция посвящена истории белорусской культуры периода XVI—XX веков. Среди новинок — шесть уникальных работ участников витебского творческого объединения УНОВИС (1920—1923) под руководством Казимира Малевича: Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина.

Год назад 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. Тогда Комитет госконтроля заявил о возбуждении уголовных дел в отношении экс-главы банка Виктора Бабарико и топ-менеджеров — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

14 июня телеканал «Беларусь 1» сообщил, что к уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов. «Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж, — сказал ведущий. — Истинная стоимость данных активов может быть куда выше, можно только представить, за сколько они были проданы на аукционах».