Четверо белорусов окончили Европейскую школу Восточного партнерства в Тбилиси

Четыре белорусских выпускника 2021 года Новой школы — Международной школы Грузии поступили в университеты Европы и США для обучения по различным специальностям.





Выпускница школы Алина Мельникова из Новополоцка будет учиться в школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета по направлению коллаборативное искусство. Она надеется, что эта специализация поможет ей бороться с изменением климата, укреплять права человека в Беларуси и защищать наиболее уязвимые слои населения.

«За два года учебы в Европейской школе Восточного партнерства я многое для себя узнала. Например, я смогла взглянуть на мою родную страну в масштабе всего региона, научилась лучше общаться и мыслить шире, преодолевать языковые, социально-экономические или культурные барьеры. Это очень важный навык помогает достичь успеха в нашем разнообразном, глобальном мире», — отметила Алина.

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Всего диплом «Международного бакалавриата» (IB) Новой школы — Международной школы Грузии получили все 34 выпускника — 24 девушки и 10 юношей. Треть из них уже приглашены учиться в университеты Испании, Нидерландов, Венгрии, Италии, Бельгии, Эстонии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катара, Турции, США и Канады, получив полную или частичную стипендию на обучение.

22 июня состоялась виртуальная церемония для выпускников.

«Успех выпускников этого года — это также урок стойкости и решимости. Вы “ушли в онлайн” и смогли извлечь уроки из трудностей, с которыми вам пришлось столкнуться. Вы проявили целеустремленность и энтузиазм. Новая школа помогла вам вырасти лично и стать более независимыми», — сказал на церемонии вручения дипломов Лоуренс Мередит, директор департамента Восточного соседства Европейской комиссии.

С 2018 года — начала стипендиальной программы — 105 школьников из различных городов шести стран Восточного партнерства смогли поступить на полностью финансируемую ЕС двухлетнюю образовательную программу. Всего Европейскую школу окончили 64 ученика.

Еще 40 школьников могут начать учиться в школе, поступив туда в 2021—2023 учебных годах, пройдя конкурсный отбор, который включает в себя подачу заявки, письменный тест и собеседование.

Флагманский проект «Европейская школа Восточного партнерства» — часть программы «Восточное партнерство — 20 результатов к 2020 году». Проект способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности и укреплению фундаментальных ценностей. Благодаря этой инициативе ЕС старшеклассники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины получают высококачественное образование по программе «Международного бакалавриата» (IB Diploma Programme) и знания о ЕС.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ЮНОПС в партнерстве с Новой школой — Международной школой Грузии, Министерством образования и науки Грузии и организацией «Международный бакалавриат».