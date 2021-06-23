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Предприниматель задержан за оскорбление работника райисполкома

23.06.2021 16:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель задержан за оскорбление работника райисполкома. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Оперативники минского облуправления ГУБОПиК вычислили очередного комментатора в интернете, который оскорбительно высказывался в адрес представителя власти. В январе 31-летний житель Минского района, будучи подписчиком экстремистского Telegram-канала, опубликовал циничные и унизительные посты под фотографией заместителя председателя КДН Борисовского райисполкома", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению остальных лиц, оставивших подобные отзывы. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники минского облуправления ГУБОПиК вычислили очередного комментатора в интернете, который оскорбительно высказывался в адрес представителя власти.
 
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