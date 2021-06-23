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«Володя, лезь в окоп вместе с нами и не забудь свой большой мешок денег»
23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что стоит за громкими заявлениями министров обороны Беларуси и России.
23 июня в Минске и Москве актуальна военная повестка: в белорусской столице стартовала 10-я международная выставка вооружений и военной техники MILEX, а в российской – Московская конференция по международной безопасности.
Выступая в российской столице, министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал
Со своей стороны, министр обороны РФ Сергей Шойгу
Стоит ли за заявлениями глав оборонных ведомств двух стран нечто большее, чем подтверждение намерений «дружить вместе» против условных общих врагов, и насколько высока вероятность, что угрозы и провокации могут вылиться в реальный военный конфликт?
Иллюстративное фото из раздела сайта
– Московская конференция по безопасности проводится уже достаточно длительное время под патронатом Министерства обороны РФ и, по сути, представляет собой собрание российской клиентелы и представителей тех стран, которые имеют общие с Кремлем интересы в сфере военной безопасности, – пояснил
Эксперт отмечает: антинатовская, антизападная направленность всегда была характерна для выступлений Беларуси на Московской конференции по безопасности.
– Что касается этой цитаты – если доказательства получены, и они неопровержимы, то почему бы вам их не предъявить публично?.. В марте Лукашенко
Так что это старая манера поведения белорусской стороны, за которой на самом деле ничего не стоит, кроме желания понравиться Москве и продемонстрировать тот факт, что у обоих режимов общие враги – смертельные, с которыми невозможно договориться. Поэтому надо сплотить ряды, и желательно объединить не только силы, но и кошельки, так сказать, по-братски. Недаром на конференции прозвучала чудесная фраза о том, что Беларусь – это плацдарм для захвата богатств России.
– Другие заявления министра – например, о создании ударных группировках в космосе – столь же содержательны по сути?
– Нет, тут он на самом деле прав. Ударные группировки в космосе – это почти реальность, техническая отработка ведется много лет американцами. Есть такой аппарат Boeing X37-B – суборбитальный многоразовый самолет, который годами может висеть в космосе, у него есть возможность нести нагрузку; а вот что в этой нагрузке, никто не знает.
Одним из вариантов использования этих самолетов является вольфрамовый стержень. Вольфрам – тугоплавкий материал, он проходит через плотные слои атмосферы и нагревается практически до температуры, равной температуре Солнца. Попадая в какой-то объект, стержень его просто-напросто испаряет – дешевая и эффективная альтернатива ядерному оружию.
Еще в конце 80-х Советский Союз создавал обитаемые орбитальные станции, вооруженные артиллерийским орудием для того, чтобы сбивать военные спутники. И сейчас технология совершенствуется с той или иной степенью интенсивности, и милитаризация космоса, к сожалению, неизбежна.
Что же касается заявления Сергея Шойгу по отработке НАТО переброски войск – это также соответствует действительности, отмечает эксперт. Североатлантический альянс действительно в последние годы работает над повышением оперативной мобильности, возможностью быстрой переброски крупных группировок военных сил на угрожаемые направления.
– Это, кстати, одно из стратегических направлений, по которым Евросоюз активно сотрудничает с НАТО. Прорабатывается масса вопросов – например, юридические аспекты (когда колонна войск идет через несколько стран, возникает вопрос таможенно-пограничного контроля), или логистические, поскольку на востоке Евросоюза не так много мостов, которые в состоянии выдержать современные западные танки массой 60 и более тонн.
Создается портовая инфраструктура, создаются возможности для складирования техники, и так далее. Это также старая концепция, которая реализуется с 90-х годов, так что в этом плане никаких новостей нет
Стратегическая мобильность – это необходимое условие боевой подготовки любых войск в любой стране в современных условиях. Скажем, Китай регулярно перебрасывает свои войска, правда, почему-то на границу с Россией – наверное, чтобы продемонстрировать свою дружбу и любовь Кремлю.
– В начале июня вы
– Это больше политическая игра. Официальный Минск, с одной стороны, демонстрирует как бы союзническую лояльность Москве, надеясь получить политическую и финансовую поддержку взамен «ляжем костьми под танки НАТО» и все остальное, о чем говорил Лукашенко во второй половине девяностых–первой половине нулевых и за что получал миллиарды долларов. Сейчас эту парадигму пытаются вернуть.
С другой стороны, непублично, через своих прокси, они уже обращаются к Западу с месседжем: если вы не хотите видеть в Беларуси Лукашенко и договариваться с ним, то будете договариваться с Путиным – он уже на пороге и вот-вот придет. Условно говоря, 8 августа 2020 года российских войск в Беларуси не было – был технический персонал двух объектов, но вооруженных войск не было – а вот теперь они есть, и с каким-то оружием. Мол, вот результат того, что вы пошли на поводу эмоций и не захотели договариваться с белорусским режимом.
Андрей Поротников. Фото
Москва же, идя на создание этих центров военной подготовки:
а) ничего не планирует давать взамен Минску, никаких «плюшек» и денег, и никакой политической поддержки сверх того, что российская сторона предоставляет, Минск тоже не получит;
б) показывает западникам, что это зона их влияния и что договариваться тут не с кем: что бы ни говорил белорусский режим через своих мурзилок, это только слова, а российские солдаты в рамках учебного центра уже тут, и это дела.
То есть, это исключительно геополитические качели, которые к военным потребностям отношения не имеют. Но, безусловно, это будет воспринято Западом как угроза – западные стратеги поймут открытие центра в Калининграде и в Гродненской области как опасность для знаменитого Сувалкского коридора (участок польско-литовской границы, который мог бы соединить Беларусь и Калининградскую область РФ – Авт.). Опять же, это вызовет еще большее ужесточение позиции стран Балтии и Польши в отношении режима Лукашенко.
– Подобные геополитические игры, провокации и угрозы Западу, на ваш взгляд, могут вылиться в реальный военный конфликт, или так и останутся играми?
– Могут. Я бы не исключал того, что это произойдет при активном содействии белорусского режима с целью втянуть Москву в «общий окоп».
Москве война не нужна: Россией триллион долларов США вложен в американскую экономику, еще один триллион находится в европейской. Это хорошая сумма, плюс все родственники, все активы там. Москва не готова к масштабному противостоянию с Западом, разве что на уровне риторики. Они заходят так далеко, как им позволяют – а как только получают по зубам, очень быстро приходят в себя.
Проблема в том, что белорусская сторона сейчас очевидно находится в ситуации исчерпания внутренних ресурсов обеспечения устойчивости режима и невозможности получения их извне обычным порядком – через заимствования или финансовую помощь международных организаций. И режим может попытаться получить такую поддержку, финансовую и политическую, спровоцировав острый региональный конфликт.
Мы уже видим это на примере истории с мигрантами. Также можем увидеть во время учений «Запад-2021», если случайно куда-то не туда ракета полетит…
На текущий момент мы видим откровенно антизападную риторику, местами даже более радикальную, чем у Кремля, видим, что чувство ответственности за состояние региональной безопасности во многом испарилось (вспомним заявления по поводу контрабанды ядерных материалов). Есть определенная эскалационная динамика.
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Если не сработают привычные инструменты режима, можно предположить с высокой долей уверенности, что эта динамика будет нарастать. В частности, не исключен локальный вооруженный конфликт с одной из соседний стран, чтобы показать Москве: видите, враг-то уже нападает на союзное государство, давай-ка ты, друг Володя, лезь в окоп вместе с нами, главное, не забудь свой большой мешок денег.
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Могут ли воинственные заявления министров обороны вылиться в вооруженный конфликт?
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