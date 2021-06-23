|
Собака удивленно наблюдала за странным поведением друга и развеселила всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике ретривер удивленно наблюдает за другом, который ведет себя странно для собаки – он опускает морду в ванну и булькает. Это приносит ему удовольствие, а вот его друг не может понять, что происходит.
Комментаторов развеселило видео: «Пес такой: "Какого черта творит этот тип?"», «Ха-ха-ха, этот взгляд бесподобен», «Надо было второму псу тоже попробовать побулькать, весело же», – писали пользователи Сети.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике ретривер удивленно наблюдает за другом, который ведет себя странно для собаки – он опускает морду в ванну и булькает....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)