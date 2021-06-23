Собака удивленно наблюдала за странным поведением друга и развеселила всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике ретривер удивленно наблюдает за другом, который ведет себя странно для собаки – он опускает морду в ванну и булькает. Это приносит ему удовольствие, а вот его друг не может понять, что происходит.





Комментаторов развеселило видео: «Пес такой: "Какого черта творит этот тип?"», «Ха-ха-ха, этот взгляд бесподобен», «Надо было второму псу тоже попробовать побулькать, весело же», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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