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Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод

23.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод

Около 41 миллиона человек в мире находятся на грани голодной смерти. Настоящей катастрофой для них могут обернуться даже малейшие потрясения. Об этом предупреждают эксперты гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП), информирует сайт Центра новостей ООН.

Как следует из доклада «Очаги голода», подготовленного ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, жители Южного Судана и Йемена уже катастрофически недоедают. В регионе Тыграй (Эфиопия) к голодной смерти близки более 350 тысяч человек, серьезно недоедают свыше 5,5 миллиона человек.

Катастрофическая ситуация сложилась в 43 странах мира, включая Йемен, Эфиопию, Венесуэлу, Афганистан, Гондурас, Гаити, Демократическую Республику Конго, Зимбабве, Судан, ЦАР, Уганду и Южный Судан.

Эксперты подчеркивают, что в современном мире заметен рост производства продуктов питания, их с лихвой хватило бы, чтобы прокормить всех жителей Земли. Однако миллионы людей из-за существующего неравенства доступа к продовольствию не имеют.

Фото: ВПП/Ф.Ралаихаринони

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Теги: Новости
 
 
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Около 41 миллиона человек в мире находятся на грани голодной смерти. Настоящей катастрофой для них могут обернуться даже малейшие потрясения. Об этом предупреждают...
 
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