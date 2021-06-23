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Что, кроме воды? Три доступных напитка, которые прекрасно утоляют жажду. Спорим, вы не знали про 3-й номер!
Источник материала: ОНТ
Когда за окном 30°C жары, очень важно восполнять водный баланс в организме. Ведь в такой период влаги расходуется в 1,5 раза больше. Издание
Лучше всего утоляет жажду вода, но только не ледяная, чтобы не снижать иммунитет, пояснили
Но есть и другие напитки, которые подойдут для утоления жажды.
Йогурт или кефир
Отлично заменят сладкие и жирные молочные коктейли, такие популярные в жару. Кефир и йогурт, в отличие от них, хорошо утоляют жажду и гораздо менее калорийны.
Шорле
Это минеральная или питьевая вода, в которую добавляют замороженные ягоды, сироп, фруктовый сок. Подойдет всем, кто хочет вкусового разнообразия. Можно приготовить самим или купить в магазине.
Чайный гриб, или комбуча
Этот напиток со сладковато-терпким вкусом получается, когда бродят сахар, чай, дрожжи и бактерии. С ферментацией сохраняются все полезные свойства чая. Чайный гриб помогает сбросить лишний вес, а также рекомендован людям с сахарным диабетом второго типа.
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Что, кроме воды? Три доступных напитка, которые прекрасно утоляют жажду. Спорим, вы не знали про 3-й номер!
Когда за окном 30°C жары, очень важно восполнять водный баланс в организме. Ведь в такой период влаги расходуется в 1,5 раза больше. Издание radiokp.ru рассказало, какие...
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