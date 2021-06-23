Что, кроме воды? Три доступных напитка, которые прекрасно утоляют жажду. Спорим, вы не знали про 3-й номер!

Источник материала: ОНТ

Когда за окном 30°C жары, очень важно восполнять водный баланс в организме. Ведь в такой период влаги расходуется в 1,5 раза больше. Издание radiokp.ru рассказало, какие еще напитки, кроме воды, утоляют жажду и не вредят здоровью.

Лучше всего утоляет жажду вода, но только не ледяная, чтобы не снижать иммунитет, пояснили «Российской газете» в Союзе производителей соков, воды и напитков. Идеальной будет для организма вода около 20°C, а восполнить соли, которые вымываются вместе с потом в жару, поможет минеральная вода.

Но есть и другие напитки, которые подойдут для утоления жажды.

Йогурт или кефир

Отлично заменят сладкие и жирные молочные коктейли, такие популярные в жару. Кефир и йогурт, в отличие от них, хорошо утоляют жажду и гораздо менее калорийны.

Шорле

Это минеральная или питьевая вода, в которую добавляют замороженные ягоды, сироп, фруктовый сок. Подойдет всем, кто хочет вкусового разнообразия. Можно приготовить самим или купить в магазине.

Чайный гриб, или комбуча

Этот напиток со сладковато-терпким вкусом получается, когда бродят сахар, чай, дрожжи и бактерии. С ферментацией сохраняются все полезные свойства чая. Чайный гриб помогает сбросить лишний вес, а также рекомендован людям с сахарным диабетом второго типа.

Фото: depositphotos.com

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