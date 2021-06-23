28 тасманийских дьяволов, выпущенных на австралийский остров, менее чем за 10 лет уничтожили 6 тысяч пингвинов и всю популяцию буревестников

Источник материала: ОНТ

Тасманийские дьяволы, которых в 2012 и 2013 годах выпустили на острове Марайа (Австралия) для сохранения численности вида, полностью уничтожили местную популяцию пингвинов (порядка 6 тысяч), а также тонкоклювых буревестников. Кроме прочего, хищники вынудили гусей гнездиться на деревьях. Об этом со ссылкой на организацию BirdLife Tasmania информирует The Guardian.

На остров Марайа были выпущены 28 тасманийских дьяволов. К 2016 году их численность выросла до 100 особей. Один из сотрудников BirdLife Tasmania Эрик Вулер заявляет, что гибель пингвинов на острове была предсказуемой.

Более того, еще в 2011 году Департамент добывающей промышленности, водных ресурсов, парков и окружающей среды Марайи выражал обеспокоенность тем, что тасманийские дьяволы будут негативно влиять на популяцию пингвинов и буревестников острова.

В BirdLife Tasmania также отмечают, что гуси, которые привыкли строить гнезда на земле, вынужденно начали гнездиться на деревьях.

Фото: Pixabay

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