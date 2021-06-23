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«Кто из них милее?» Реакция папы на котенка привела в восторг пользователей Сети! (ВИДЕО)

23.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Кто из них милее?» Реакция папы на котенка привела в восторг пользователей Сети! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

Пользовательница Instagram ulia_rom поделилась роликом, где ее муж не смог сдержать эмоций, когда увидел нового питомца. Оказывается, папы только делают вид, что строгие и не хотят заводить животных. Их сердца мгновенно тают, как только они видят маленьких пушистиков.


За час ролик собрал около 800 тыс. просмотров и много комментариев: «Милота какая, все папы такие», «Мужчины, которые любят животных, прекрасны», «Как из типичного мужика сделать усипусика за три секунды», «Даже и не знаешь, кто из них милее в данной ситуации!», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. Пользовательница Instagram ulia_rom поделилась роликом, где ее муж не смог сдержать эмоций, когда увидел нового питомца. Оказывается, папы...
 
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