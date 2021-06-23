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Что еще, кроме шашлыка? Бургеры на мангале – просто фантастика! Делимся наивкуснейшим рецептом
Источник материала: ОНТ
Когда попробуете бургеры с ароматной и сочной котлетой, приготовленной на углях, вы не захотите больше обычного шашлыка. Готовятся они быстро из простых, доступных ингредиентов. Только позаботьтесь заранее об основных составляющих – сделайте или купите фарш, специальные булочки, нарежьте сыр, помойте и просушите листья салата. Рассказываем, что делать дальше.
Продукты рассчитаны на два бургера.
В 300 г свежего говяжьего фарша добавьте половину средней, мелкопорезанной луковицы. Посолите, поперчите по вкусу, вбейте 1 яйцо и все перемешайте.
Разрежьте булочки для бургеров пополам и подсушите на мангале со стороны разреза.
Сформируйте плоские котлеты из фарша и осторожно переложите их на решетку. Обжарьте с одной стороны примерно 10 мин. и со второй – около 5 минут.
Смажьте разрез булочки кетчупом или майонезом, положите на нее горячую котлету, сверху – ломтик твердого сыра. Затем – кружочки свежего помидора и маринованного огурца, потом – колечко репчатого лука. Накройте все листьями салата и второй половинкой булочки. Ешьте, пока котлета горячая!
Секреты приготовления:
1. Следите, чтоб ни булочки, ни котлеты не подгорели, иначе это в худшую сторону отразится на вкусе бургеров.
2. Подсушивать булочки на мангале нужно для того, чтобы соус, который потом на них наносится, хорошо впитался, а булочки при этом не размокли.
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Когда попробуете бургеры с ароматной и сочной котлетой, приготовленной на углях, вы не захотите больше обычного шашлыка. Готовятся они быстро из простых, доступных...
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