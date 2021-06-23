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Трехлетняя девочка выпала из окна в Жабинковском районе
Источник материала: ОНТ
В Жабинковском районе трехлетняя девочка выпала из окна. Об этом
Инцидент произошел 22 июня вечером в одной из деревень района. По предварительным данным, ребенок находился дома с бабушкой. В комнате было открыто окно, девочка залезла на подоконник, возле которого стоял диван. Малышка оперлась о москитную сетку и выпала из окна второго этажа на бетонную поверхность. Девочка была госпитализирована с травмами.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников пострадавшей. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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В Жабинковском районе трехлетняя девочка выпала из окна. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси. Инцидент произошел 22 июня вечером в одной из деревень...
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