Трехлетняя девочка выпала из окна в Жабинковском районе

Источник материала: ОНТ

В Жабинковском районе трехлетняя девочка выпала из окна. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел 22 июня вечером в одной из деревень района. По предварительным данным, ребенок находился дома с бабушкой. В комнате было открыто окно, девочка залезла на подоконник, возле которого стоял диван. Малышка оперлась о москитную сетку и выпала из окна второго этажа на бетонную поверхность. Девочка была госпитализирована с травмами.





Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников пострадавшей. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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