На Международной конференции по безопасности в Москве обсуждают новые вызовы и угрозы

Источник материала: ОНТ

О безопасности и способах ее гарантирования сегодня говорят и в Москве. Так, социальные сети и информационные технологии стали новым видом оружия. Это один из тезисов на Международной конференции по безопасности в российской столице. Участвуют делегаты из ста стран – преимущественно это руководители военных ведомств. Обсуждают новые вызовы и угрозы, а также способы поддержания стабильности во всех регионах мира. Речь в том числе и о гибридных войнах.





В белорусском военном ведомстве расценивают давление на нашу страну именно как гибридную агрессию, и главный удар приходится по экономике страны.

Обсуждаются и глобальные проблемы. В качестве инструмента влияния используется и пандемия, которая работает на создание в мире управляемого хаоса. Участники конференции будут работать над механизмом снижения рисков для государств, предсказуемости решений и устранения противоречий через диалог.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram