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На Международной конференции по безопасности в Москве обсуждают новые вызовы и угрозы

23.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Международной конференции по безопасности в Москве обсуждают новые вызовы и угрозы

О безопасности и способах ее гарантирования сегодня говорят и в Москве. Так, социальные сети и информационные технологии стали новым видом оружия. Это один из тезисов на Международной конференции по безопасности в российской столице. Участвуют делегаты из ста стран – преимущественно это руководители военных ведомств. Обсуждают новые вызовы и угрозы, а также способы поддержания стабильности во всех регионах мира. Речь в том числе и о гибридных войнах.


В белорусском военном ведомстве расценивают давление на нашу страну именно как гибридную агрессию, и главный удар приходится по экономике страны.

Обсуждаются и глобальные проблемы. В качестве инструмента влияния используется и пандемия, которая работает на создание в мире управляемого хаоса. Участники конференции будут работать над механизмом снижения рисков для государств, предсказуемости решений и устранения противоречий через диалог.

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О безопасности и способах ее гарантирования сегодня говорят и в Москве. Так, социальные сети и информационные технологии стали новым видом оружия. Это один из...
 
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