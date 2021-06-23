Что можно увидеть выставке «MILEX-2021»?

Источник материала: ОНТ

Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения вооружейников в эти дни представлены на выставке «MILEX-2021», которая открылась в Минске.

Более 300 разработок – и это только отечественного производства. Есть и зарубежные. Наиболее пристальное внимание, конечно, к беспилотным летательным аппаратам, которые готовы не только обнаружить цель, но и поразить ее. Одну из новинок для выставки подготовил 558-й авиационный ремонтный завод. Беспилотный комплекс уже вошёл в ТОП-12 разработок экспозиции.

Выставка «MILEX-2021» растянется на четыре дня. 23 июня ждут презентацию бронетранспортера «В-2».

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