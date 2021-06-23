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Врач назвала два способа не заболеть от кондиционера в жару
Источник материала: ОНТ
Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik
Эксперт также предупредила, что сидеть под кондиционером нельзя.
Также врач советует не допускать, чтобы в кондиционере накапливались бактерии и пыль, в устройствах необходимо чистить фильтры регулярно.
Фото: Pixabay
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Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik рассказала о необходимости устанавливать на кондиционере правильный режим температуры, чтобы не...
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