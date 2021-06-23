Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по футболу прошли последние матчи в группе «D».

Сборная Англии победила команду Чехии и вышла в 1/8 финала с первого места. В этой встрече был забит всего один гол – на 12-й минуте отличился Рахим Стерлинг. Несмотря на поражение, чехи также вышли в плей-офф с третьего места в группе.

Также групповой этап преодолела сборная Хорватии. В игре против команды Шотландии хорваты забили трижды, пропустив один мяч – 3:1. Из группы «D» в плей-офф не вышла лишь сборная Шотландии.

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