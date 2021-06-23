|
На чемпионате Европы по футболу прошли последние матчи в группе «D»
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по футболу прошли последние матчи в группе «D».
Сборная Англии победила команду Чехии и вышла в 1/8 финала с первого места. В этой встрече был забит всего один гол – на 12-й минуте отличился Рахим Стерлинг. Несмотря на поражение, чехи также вышли в плей-офф с третьего места в группе.
Также групповой этап преодолела сборная Хорватии. В игре против команды Шотландии хорваты забили трижды, пропустив один мяч – 3:1. Из группы «D» в плей-офф не вышла лишь сборная Шотландии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате Европы по футболу прошли последние матчи в группе «D». Сборная Англии победила команду Чехии и вышла в 1/8 финала с первого места. В этой встрече был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)