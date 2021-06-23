Семья нашла свою собаку, которая исчезла 11 лет назад – но песик очень изменился. Посмотрите, это невероятно трогательно!

Источник материала: ОНТ

Трогательную историю опубликовал ridus.ru .

Трехмесячная собака по кличке Пышка появилась у семьи Ковелл из Великобритании в 2010 году. Песик очень любил играть в саду вместе с другими питомцами. Пышка никогда не пыталась убежать, поэтому, когда она вдруг бесследно исчезла, хозяевам это показалось странным.





Ковеллы много сил потратили, чтобы найти своего питомца, но все было безуспешно. Члены семьи были опустошены. Через пару лет поисков они потеряли надежду.

Но 12 июня 2021 года Саре Ковелл неожиданно позвонил ветеринар, который рассказал, что их собаку нашли на поле для гольфа всего в нескольких километрах от их дома. Сара сначала подумала, что убежал кто-то из ее нынешних питомцев. Но врач назвал кличку Пышка, и женщина замерла в изумлении – собака, которая пропала без вести 11 лет назад, нашлась.

Пышка выглядела совсем не так, как 11 лет назад, – постарела, исхудала и была больна. Ветеринарам пришлось сделать ей операцию – в ушах собаки нашли инфекцию. После операции она полностью оглохла и теперь будет принимать стероиды до конца жизни. Но все же, несмотря ни на что, пес сохранил милую и дружелюбную натуру. Пышка была счастлива вернуться домой.













Фото: doglost. co. uk

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