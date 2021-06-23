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Потратить семейный капитал на машину Geely? Вот что думает об этом директор «БЕЛДЖИ»

23.06.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о продаже автомобилей.

Ольга Коршун, ведущая:
Есть информация, что ваши потребители, в том числе и люди, у которых есть в распоряжении семейный капитал, обращались к вам с просьбой, чтобы вы как-то поспособствовали, чтобы эти деньги семейного капитала можно было расходовать на покупку Geely. Такое было?

Потратить семейный капитал на машину Geely? Вот что думает об этом директор «БЕЛДЖИ»

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Да, такое было. Логика этих людей такова, что им дают возможность построить какое-то жилье, оно, как правило, индивидуального типа. Дальше возникает вопрос: а магазин, а детей в школу, а из детского сада? Классики писали: автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Фактически семья нуждается в этом. Я слышал ответы вице-премьера перед депутатами, что рассматривали вопрос, пока не время. Но я думаю, что этот вопрос не надо снимать с повестки дня. Потому что если мы говорим про индивидуальные застройки и про полноценное развитие семьи, то здесь автомобиль является очень важным компонентом.

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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о продаже автомобилей. Ольга Коршун, ведущая: Есть информация,...
 
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