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Выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске. Что покажут?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошо узнаваемый бренд, олицетворяющий инновационность и качество белорусского оборонно-промышленного комплекса. Выставка MILEX-2021 открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие в адрес ее организаторов и участников направил Президент Беларуси.
На одной площадке представлены 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники. И это только от Беларуси. Выставка по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе.
Антон Игнатьев, заведующий беспилотным сектором предприятия «Авиационные технологии и комплексы»:
Форум пройдет по 26 июня. Впервые выставка состоялась в 2001 году. С тех пор этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения.
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Новости Беларуси. Хорошо узнаваемый бренд, олицетворяющий инновационность и качество белорусского оборонно-промышленного комплекса. Выставка MILEX-2021 открылась в...
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