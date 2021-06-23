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Кто выиграет Евро-2020? Мнение Роберто Карлоса
Источник материала: Партизан
Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос назвал фаворитов Евро-2020 и лучших исполнителей стандартов в современном футболе.
— Трое лучших исполнителей стандартов прямо сейчас по версии Роберто Карлоса?
— Криштиану, Месси, Неймар.
— Трое лучших нападающих того времени, когда вы играли?
— Роналдо, Ромарио... И, пожалуй, Рауль.
— И напоследок. Кто выиграет Евро-2020?
— Думаю, что это будет Франция или Испания.
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Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос назвал фаворитов Евро-2020 и лучших исполнителей стандартов в современном футболе.
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