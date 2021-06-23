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Канадец Тэйлор Бек подписал контракт с минским "Динамо"

23.06.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канадский нападающий Тэйлор Бек официально перешел в минское "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне в составе "Магнитки" 30-летний канадец набрал 43 (16+27) очка в 56 играх регулярки, а в плей-офф записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 12 играх.

Всего в КХЛ он провел 243 матча и набрал 170 (64+106) очков при показателе полезности "+1".

В НХЛ Бек сыграл 92 матча.
 
 
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Канадский нападающий Тэйлор Бек официально перешел в минское "Динамо".
 
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