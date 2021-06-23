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Канадец Тэйлор Бек подписал контракт с минским "Динамо"
Источник материала: Партизан
Канадский нападающий Тэйлор Бек официально перешел в минское "Динамо".
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне в составе "Магнитки" 30-летний канадец набрал 43 (16+27) очка в 56 играх регулярки, а в плей-офф записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 12 играх.
Всего в КХЛ он провел 243 матча и набрал 170 (64+106) очков при показателе полезности "+1".
В НХЛ Бек сыграл 92 матча.
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Канадский нападающий Тэйлор Бек официально перешел в минское "Динамо".
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