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Минобороны Великобритании опровергает стрельбу по своему эсминцу у берегов Крыма
Источник материала: Партизан
Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент у берегов Крыма
"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось.
Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - сообщает Минобороны Великобритании, передает Reuters.
Ранее российское Минобороны сообщило, что российский сторожевой корабль и самолет СУ-24М выполнили предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, якобы нарушившего границу в Черном море.
Однако с учетом, что демократические страны мира не признали оккупацию Крыма, соответственно не признают они и установленные после этого Россией границы.
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Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент у берегов Крыма
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