Минобороны Великобритании опровергает стрельбу по своему эсминцу у берегов Крыма

"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось.

Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - сообщает Минобороны Великобритании, передает Reuters.





Ранее российское Минобороны сообщило, что российский сторожевой корабль и самолет СУ-24М выполнили предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, якобы нарушившего границу в Черном море.





Однако с учетом, что демократические страны мира не признали оккупацию Крыма, соответственно не признают они и установленные после этого Россией границы.



















