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Литва будет долго искать замену грузам из Беларуси эксперты

23.06.2021 16:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Литва будет долго искать замену грузам из Беларуси эксперты
Фото: baltictimes.com

Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино

Запрет на транзит белорусских грузов создаст для Клайпеды сложную ситуацию , поскольку в регионе почти нет свободных грузов, которые можно было бы привлечь, заявил президент ассоциации Литовских стивидорных компаний, глава контейнерного терминала Klaipedos konteineriu terminalas Вайдотас Шилейка.

По его словам, влияние из-за утраты белорусских удобрений ощутит не только терминал Biriu kroviniu terminalas, который переваливает их основной объем, но и прочие компании (на них приходится около 1 млн тонн удобрений в контейнерах ежегодно), передает «Интерфакс». Кроме того, среди компаний порта обострится конкуренция за оставшиеся грузы.

Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене также убеждена, что быстро заменить белорусские грузы будет невозможно. Клайпедский порт, так и «Литовские железные дороги», доставляющие грузы до порта, очень зависимы от Беларуси, отметила экономист.

Что в итоге?

Воздействие будущих санкций ЕС на Клайпедский порт и всю экономику Литвы было оценено недостаточно, считает основной владелец терминала Biriu kroviniu terminalas Игорь Удовицкий. «Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино, разрушение цепочки деловых связей, логистических моделей не только в порту, но и по всей Литве. Проблематичными станут транспортные связи с Украиной, а это сотни тысяч тонн грузов и продукции многих литовских компаний», – полагает Удовицкий.

Это грозит и транспортному взаимодействию с Россией, Центральной Азией, поскольку основную часть этих грузов везут транзитом через территорию Беларуси, отметил он.

По словам совладельца Biriu kroviniu terminalas, литовские компании из-за санкций потеряют сотни миллионов евро доходов, работы могут лишиться десятки тысяч работников.

«Потерю белорусского транзита нечем заменить», – считает акционер терминала.

Как сообщалось, в понедельник, 21 июня министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили готовящийся пакет секторальных санкций против Беларуси. В четверг санкции будут обсуждаться на Совете ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа обещает поддержать соглашение ЕС по санкциям, каким бы оно ни было.

 
 
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Клайпедскому порту Литвы, через который в настоящее время идут основные экспортные поставки белорусских удобрений, потребуется длительное время для поиска...
 
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