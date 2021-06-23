|
Литва будет долго искать замену грузам из Беларуси эксперты
Источник материала: Myfin
Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино
Запрет на транзит белорусских грузов создаст для Клайпеды сложную ситуацию , поскольку в регионе почти нет свободных грузов, которые можно было бы привлечь, заявил президент ассоциации Литовских стивидорных компаний, глава контейнерного терминала Klaipedos konteineriu terminalas Вайдотас Шилейка.
По его словам, влияние из-за утраты белорусских удобрений ощутит не только терминал Biriu kroviniu terminalas, который переваливает их основной объем, но и прочие компании (на них приходится около 1 млн тонн удобрений в контейнерах ежегодно), передает «Интерфакс». Кроме того, среди компаний порта обострится конкуренция за оставшиеся грузы.
Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене также убеждена, что быстро заменить белорусские грузы будет невозможно. Клайпедский порт, так и «Литовские железные дороги», доставляющие грузы до порта, очень зависимы от Беларуси, отметила экономист.
Что в итоге?
Воздействие будущих санкций ЕС на Клайпедский порт и всю экономику Литвы было оценено недостаточно, считает основной владелец терминала Biriu kroviniu terminalas Игорь Удовицкий. «Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино, разрушение цепочки деловых связей, логистических моделей не только в порту, но и по всей Литве. Проблематичными станут транспортные связи с Украиной, а это сотни тысяч тонн грузов и продукции многих литовских компаний», – полагает Удовицкий.
Это грозит и транспортному взаимодействию с Россией, Центральной Азией, поскольку основную часть этих грузов везут транзитом через территорию Беларуси, отметил он.
По словам совладельца Biriu kroviniu terminalas, литовские компании из-за санкций потеряют сотни миллионов евро доходов, работы могут лишиться десятки тысяч работников.
«Потерю белорусского транзита нечем заменить», – считает акционер терминала.
Как сообщалось, в
понедельник,
21 июня министры иностранных
дел ЕС в Брюсселе
одобрили готовящийся
пакет секторальных санкций
против Беларуси.
В
четверг санкции будут обсуждаться на
Совете ЕС.
Президент Литвы Гитанас
Науседа обещает поддержать соглашение
ЕС по санкциям,
каким бы оно ни было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клайпедскому порту Литвы, через который в настоящее время идут основные экспортные поставки белорусских удобрений, потребуется длительное время для поиска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)