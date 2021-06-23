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К раку курильщиков приводит никотин или что-то другое? Объясняет врач-онколог
Источник материала: СТВ
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Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:
Мы просто привыкли, что никотин и никотин. А бензпирены и другие канцерогены гораздо опаснее, потому что они приводят к поломке генетического аппарата, к потере иммунитета. Есть такой еще ген под названием p53, одна из больших задач которого – сдерживать рост раковых клеток. Так вот, при курении содержание этого p53 снижается, то есть его антиканцерогенное действие снижается и дает простор росту злокачественных клеток.
Мы привыкли, в основном все передачи строятся и литература о раке легкого. Так вот, рак легкого, если взять такие параллели – заболеваемость и смертность, действительно на первом месте практически у нас, в Беларуси, по заболеваемости и на первом месте по смертности. То есть вот вам прямая параллель.
Влияние курения, оно ведь отражается не только на раке легкого. Да, действительно, первое ощущение – что все попадает в легкие и через них разносится. Но ученые уже доказали, что 18 видов рака вызывает курение. Это рак легкого, желудка, почки, мочевого пузыря, поджелудочной железы. И очень, конечно, неприятно, что вызывает рак ротоглотки, языка, слизистой полости рта и так далее. Почему? Потому что среди трудоспособного населения у нас, в Беларуси, рак полости рта и глотки занимает девятое место. А вот по смертности среди трудоспособного населения – второе место, больше 50 %.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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