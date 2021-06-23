К раку курильщиков приводит никотин или что-то другое? Объясняет врач-онколог

Источник материала: СТВ

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Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:

В сигаретном дыме или вообще в табачном дыме практически можно найти всю таблицу Менделеева. Практически. Никотин не является как таковым канцерогеном, а вот другие препараты, скажем, те же кадмий, бензпирен – канцерогены. Поэтому никотин действительно действует вроде как яд. С другой стороны, он вызывает – вот, говорят: немножко покурил, успокоился – это не так – всплеск адреналина, и в результате у человека вначале, казалось бы, появляется эйфория, а потом спад.

Мы просто привыкли, что никотин и никотин. А бензпирены и другие канцерогены гораздо опаснее, потому что они приводят к поломке генетического аппарата, к потере иммунитета. Есть такой еще ген под названием p53, одна из больших задач которого – сдерживать рост раковых клеток. Так вот, при курении содержание этого p53 снижается, то есть его антиканцерогенное действие снижается и дает простор росту злокачественных клеток.





Мы привыкли, в основном все передачи строятся и литература о раке легкого. Так вот, рак легкого, если взять такие параллели – заболеваемость и смертность, действительно на первом месте практически у нас, в Беларуси, по заболеваемости и на первом месте по смертности. То есть вот вам прямая параллель.

Влияние курения, оно ведь отражается не только на раке легкого. Да, действительно, первое ощущение – что все попадает в легкие и через них разносится. Но ученые уже доказали, что 18 видов рака вызывает курение. Это рак легкого, желудка, почки, мочевого пузыря, поджелудочной железы. И очень, конечно, неприятно, что вызывает рак ротоглотки, языка, слизистой полости рта и так далее. Почему? Потому что среди трудоспособного населения у нас, в Беларуси, рак полости рта и глотки занимает девятое место. А вот по смертности среди трудоспособного населения – второе место, больше 50 %.