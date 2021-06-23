ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шатько: под санкциями мы лучше жить не станем, но это мировая тенденция

23.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Шатько: под санкциями мы будем больше ценить то, что у нас есть

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал возмущение требованиями Европы о помощи от нашей страны в решении ряда актуальных проблем, касающихся нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и опасных материалов. Об этом белорусский лидер заявил накануне в Брестской крепости, обратив внимание на крайне недружественную санкционную политику Запада в отношении Беларуси:

"Вы методично и коллективно рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов. Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку", - сказал президент.

Конкретная война

Лидеры и представители крупных общественных организаций Беларуси высказывают поддержку позиции президента, вот что по этому поводу сказал заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько.

"Многим покажется жестким посыл в сторону Европейского союза, я скажу, что все очень коварно, и нельзя сказать, что введенные 21 числа санкции никак не соответствуют 22 числу. Та риторика, которая сегодня есть в Евросоюзе, не просто жесткая, а вражеская. Это война конкретная. Экономически Беларусь и простые люди ― им будет гораздо сложнее", ― рассуждает Шатько.

При этом европейские политики перед своими выборами не очень задумываются, что станет с Беларусью. "Они забыли, что вокруг беды мы сплачиваемся, есть определенная злость", полагает Шатько.

Что-то с памятью? 

"Беларусь не настолько большая страна с огромным производством, где череда европейских санкций положит нашу экономику на лопатки. Да, не будет такого эффективного роста. Может, будет какая-то грусть у некоторых по европейским городам, причем заслуга в том, что они красивые – и наших дедушек, бабушек, отцов, которые положили треть республики на алтарь того, чтобы бы там был красиво и уютно, об этом надо напомнить", ― убежден Шатько.

К тому же с учетом всех внешних факторов существенно ускорилось союзное строительство с Россией, "во многом оно зависело от чиновников, которые не хотели жесткой конфронтации с ЕС и показывали свою лояльность, но вот мы увидели, как им наплевать на лояльность", отмечает Шатько.

"На сегодняшний день я считаю – шаги семимильные по укреплению отношений в Союзном государстве, они правильные, адекватные и объективные", ― говорит собеседник Sputnik.

Сейчас только ленивый не понимает, что идет передел собственности и передел рынков, отмечает спикер. "То, что мы выстоим, это однозначно, может быть, лучше жить не станем, но это мировая тенденция, но зато ценить будем больше то, что у нас есть", ―резюмирует Шатько.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь оказалась заложником мирового передела собственности, однако череда западных санкций вряд ли положит белорусскую экономику на лопатки, почему ―...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by