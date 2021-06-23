Шатько: под санкциями мы лучше жить не станем, но это мировая тенденция

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шатько: под санкциями мы будем больше ценить то, что у нас есть

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал возмущение требованиями Европы о помощи от нашей страны в решении ряда актуальных проблем, касающихся нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и опасных материалов. Об этом белорусский лидер заявил накануне в Брестской крепости, обратив внимание на крайне недружественную санкционную политику Запада в отношении Беларуси:

"Вы методично и коллективно рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов. Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку", - сказал президент.

Конкретная война

Лидеры и представители крупных общественных организаций Беларуси высказывают поддержку позиции президента, вот что по этому поводу сказал заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько.

"Многим покажется жестким посыл в сторону Европейского союза, я скажу, что все очень коварно, и нельзя сказать, что введенные 21 числа санкции никак не соответствуют 22 числу. Та риторика, которая сегодня есть в Евросоюзе, не просто жесткая, а вражеская. Это война конкретная. Экономически Беларусь и простые люди ― им будет гораздо сложнее", ― рассуждает Шатько.

При этом европейские политики перед своими выборами не очень задумываются, что станет с Беларусью. "Они забыли, что вокруг беды мы сплачиваемся, есть определенная злость", полагает Шатько.

Что-то с памятью?

"Беларусь не настолько большая страна с огромным производством, где череда европейских санкций положит нашу экономику на лопатки. Да, не будет такого эффективного роста. Может, будет какая-то грусть у некоторых по европейским городам, причем заслуга в том, что они красивые – и наших дедушек, бабушек, отцов, которые положили треть республики на алтарь того, чтобы бы там был красиво и уютно, об этом надо напомнить", ― убежден Шатько.

К тому же с учетом всех внешних факторов существенно ускорилось союзное строительство с Россией, "во многом оно зависело от чиновников, которые не хотели жесткой конфронтации с ЕС и показывали свою лояльность, но вот мы увидели, как им наплевать на лояльность", отмечает Шатько.

"На сегодняшний день я считаю – шаги семимильные по укреплению отношений в Союзном государстве, они правильные, адекватные и объективные", ― говорит собеседник Sputnik.

Сейчас только ленивый не понимает, что идет передел собственности и передел рынков, отмечает спикер. "То, что мы выстоим, это однозначно, может быть, лучше жить не станем, но это мировая тенденция, но зато ценить будем больше то, что у нас есть", ―резюмирует Шатько.

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