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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – видео
23.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на брифинге для журналистов – смотрите видеотрансляцию Sputnik Беларусь.
Ранее она анонсировала в своем Telegram-канале, что пояснит позицию Москвы по поводу новых санкций ЕС, США, Канады и Великобритании против Беларуси.
Новые санкции Европейского союза по Беларуси
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Актуальные новости недели, в том числе и новые санкции ЕС, США, Канады и Великобритании против Беларуси, комментирует Мария Захарова.
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