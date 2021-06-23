Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на брифинге для журналистов – смотрите видеотрансляцию Sputnik Беларусь.

Ранее она анонсировала в своем Telegram-канале, что пояснит позицию Москвы по поводу новых санкций ЕС, США, Канады и Великобритании против Беларуси.

Новые санкции Европейского союза по Беларуси вступили в силу 21 июня . Они предусматривают ограничения в отношении 78 белорусов. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства внесенным в этот список. Также физическим лицам запретят въезд или транзит территорию ЕС.

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