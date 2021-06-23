Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Беларусь создает собственную ракету средней дальности – до 70 километров, заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на выставке MILEX-2021.

Ранее профильное ведомство распространило информацию, что работа по созданию ракеты для зенитного ракетного комплекса "Бук" продолжается и идет третий этап испытаний.

Белорусские ракеты

"Создание ракеты для ЗРК средней дальности – до 70 километров. На сегодняшний момент три этапа испытаний прошли успешно. Планируем, что в декабре проведем окончательные испытания уже непосредственно с боевой стрельбой", – рассказал председатель Госкомвоенпрома.

По его словам, после этого можно будет говорить о том, что республика обзавелась ракетой средней дальности, которая является непосредственно белорусской разработкой.

Пантус отметил, что до конца текущего года пройдет второй этап испытаний белорусской ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров. В ближайшие годы состоятся все этапы проверки данного оружия.

"Полонез" локализуют

В настоящее время идет практическое испытание ракеты для белорусского РСЗО "Полонез", которые прошли на территории другого государства.

"До конца года, не исключено, будет второй этап этих испытаний. Думаю, в течение ближайших лет мы выйдем на конечные испытания по данному направлению", – считает Пантус.

Он констатировал, что работа по ракете идет уже достаточно давно, а все наземные испытания закончены в полном объеме.

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