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Беларусь зимой проведет боевые испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук"
23.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Беларусь создает собственную ракету средней дальности – до 70 километров, заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на выставке MILEX-2021.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее профильное ведомство распространило информацию, что работа по созданию ракеты для зенитного ракетного комплекса "Бук" продолжается и идет третий этап испытаний.
Белорусские ракеты
"Создание ракеты для ЗРК средней дальности – до 70 километров. На сегодняшний момент три этапа испытаний прошли успешно. Планируем, что в декабре проведем окончательные испытания уже непосредственно с боевой стрельбой", – рассказал председатель Госкомвоенпрома.
По его словам, после этого можно будет говорить о том, что республика обзавелась ракетой средней дальности, которая является непосредственно белорусской разработкой.
Пантус отметил, что до конца текущего года пройдет второй этап испытаний белорусской ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров. В ближайшие годы состоятся все этапы проверки данного оружия.
"Полонез" локализуют
В настоящее время идет практическое испытание ракеты для белорусского РСЗО "Полонез", которые прошли на территории другого государства.
"До конца года, не исключено, будет второй этап этих испытаний. Думаю, в течение ближайших лет мы выйдем на конечные испытания по данному направлению", – считает Пантус.
Он констатировал, что работа по ракете идет уже достаточно давно, а все наземные испытания закончены в полном объеме.
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Отечественный военно-промышленный комплекс вышел на финальную стадию разработки собственной ракеты для зенитного ракетного комплекса "Бук".
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