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Безупречная: Джоли показала идеальное платье для элегантных невест
23.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская актриса Анджелина Джоли взволновала поклонников: в сети обсуждают новый выход звезды в платье, как у невесты.
Джоли всегда выделялась благодаря безупречному стилю. Даже во время шоппинга с детьми актриса выбирает наряды, которые могли бы украсить любую красную дорожку. Недавно звезда отправилась на семейный ужин в Нью-Йорке и снова продемонстрировала свой вкус.
Для вечернего променада Джоли выбрала платье-футляр белоснежного цвета с поясом на талии и простые балетки пудрового оттенка. Свой наряд актриса разбавила аксессуарами: шелковой маской изумрудного цвета и серой накидкой, которую несла в руках.
Стилисты сошлись во мнении, что такой наряд – отличный вариант для тех, кто устал от пышных платьев и ищет элегантный и простой свадебный наряд.
А вот поклонники актрисы с надеждой предположили, что именно в таком платье Джоли могла бы выйти замуж в следующий раз. К тому же, недавно звезда
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