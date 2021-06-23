Безупречная: Джоли показала идеальное платье для элегантных невест

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Анджелина Джоли взволновала поклонников: в сети обсуждают новый выход звезды в платье, как у невесты.

Джоли всегда выделялась благодаря безупречному стилю. Даже во время шоппинга с детьми актриса выбирает наряды, которые могли бы украсить любую красную дорожку. Недавно звезда отправилась на семейный ужин в Нью-Йорке и снова продемонстрировала свой вкус.

Для вечернего променада Джоли выбрала платье-футляр белоснежного цвета с поясом на талии и простые балетки пудрового оттенка. Свой наряд актриса разбавила аксессуарами: шелковой маской изумрудного цвета и серой накидкой, которую несла в руках.

Стилисты сошлись во мнении, что такой наряд – отличный вариант для тех, кто устал от пышных платьев и ищет элегантный и простой свадебный наряд.

А вот поклонники актрисы с надеждой предположили, что именно в таком платье Джоли могла бы выйти замуж в следующий раз. К тому же, недавно звезда воссоединилась с бывшим возлюбленным .

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