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Беларусь обязали возместить около 19 млн долларов российской компании

23.06.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь возместит около 19 млн долларов российской компании «Манолиум-Процессинг», планировавшей застройку территории бывшего троллейбусного депо на улице Красной в Минске. Такое решение 22 июня принял состав инвестиционного арбитража, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Беларусь обязали возместить около 19 млн долларов российской компании

В целом арбитраж отклонил основной объем требований ООО «Манолиум-Процессинг» к Беларуси, передает БелаПАН.

Состав арбитража постановил возместить истцу средства, фактически потраченные им на строительство коммунальных объектов (вынос троллейбусного депо на улице Красной в Уручье. — ред.) в размере, определенном контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Беларуси: около 19 млн долларов. Присужденная сумма составляет около 12% от общей суммы первоначальных требований истца.

Суть требований истца сводилась к тому, что в 2003 году он заключил инвестиционный договор с Минским горисполкомом и «Минсктрансом», по которому он получил право на застройку земельного участка в центре Минска. Этот земельный участок истец должен был использовать для постройки торгово-культурно-развлекательного центра. В качестве платы за получение такого права истец должен был построить несколько коммунальных объектов в срок до середины 2011 года (с учетом неоднократных продлений сроков).

«Многочисленные нарушения со стороны ООО "Манолиум-Процессинг", вызванные в том числе небрежным отношением к законодательству Беларуси, привели к тому, что инвестор потерял право на строительство объекта в центре Минска. Экономический суд Минска вынес решение расторгнуть инвестиционный договор в 2014 году. Процессы по оспариванию данного решения длились до 2015 года», — отметила пресс-служба.

«Требование ООО "Манолиум-Процессинг" возместить упущенную выгоду, связанную с потерей права на земельный участок в центре Минска, состав арбитража признал не имеющим под собой оснований, а суммы требований, выдвинутые истцом, — чистым вымыслом, в чем согласился с позицией Беларуси», — отметила пресс-служба.

В Минэкономики также отметили, что «определенные положения белорусского права не позволяли белорусским государственным органам выплатить ООО "Манолиум-Процессинг" компенсацию за его расходы на строительство коммунальных объектов. Поскольку истец и его белорусская дочерняя компания постоянно нарушали законодательство Беларуси и к 2016 году погрязли в налоговых долгах и штрафах».

В 2003 году компания «Манолиум-Процессинг» выиграла тендер на застройку участка в районе бывшего троллейбусного депо в квартале улиц Красной, Киселева и проспекта Машерова. Одним из условий были инвестиции в строительство нового троллейбусного депо в Уручье, однако компания его не завершила.

Позднее право проектирования и строительства жилья на данном земельном участке получил новый инвестор. Компания «с» планирует построить здесь жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами.
 
Теги: Минск
 
 
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