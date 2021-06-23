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Переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по уголовной статье
Источник материала: Навiны
Минская переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), сообщает правозащитный сайт spring96.org.
«Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса против переводчицы Ольги Калацкой. Соответственно Калацкая снова является подозреваемой по этой статье Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.
В настоящее время Калацкая
Сперва отказалась просить прощения у Азаренка, поскольку считает, что во время акции протеста он задавал людям вопросы о деталях биографии погибшего Романа Бондаренко и тем самым хотел показать, что действия и чувства присутствовавших ненастоящие и неискренние. Обвиняемая сказала, что именно это вызвало у нее такую реакцию. Позже Калацкая заявила, что извиняется.
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Минская переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное...
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