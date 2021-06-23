ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по уголовной статье

23.06.2021 16:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Минская переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по уголовной статье

«Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса против переводчицы Ольги Калацкой. Соответственно Калацкая снова является подозреваемой по этой статье Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

В настоящее время Калацкая отбывает наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа за то, что во время одной из акций протеста в прошлом году ударила сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. Судебное решение 24 марта этого года вынес суд Фрунзенского района Минска (судья Алла Скуратович).

Сперва  отказалась просить прощения у Азаренка, поскольку считает, что во время акции протеста он задавал людям вопросы о деталях биографии погибшего Романа Бондаренко и тем самым хотел показать, что действия и чувства присутствовавших ненастоящие и неискренние. Обвиняемая сказала, что именно это вызвало у нее такую реакцию. Позже Калацкая заявила, что извиняется.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык. Она также много работала с журналистами — преподавала им английский язык, делала переводы. Задержание Калацкой вызвало широкий общественный резонанс. С требованиями немедленно освободить переводчицу выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Володя, лезь в окоп вместе с нами и не забудь свой большой мешок денег»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by