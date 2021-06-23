$ 150 000 «дебиторки» и 7 лет «войны» с должниками — кейс о возврате денег

Источник материала: ProBusiness



Александр Скрипченко, предприниматель, You Tube-блогер

Александр Скрипченко, известный как создатель YouTube-канала « Деньги не пахнут », раньше занимался грузоперевозками, оптовой торговлей зерновыми, щебнем и другими сыпучими материалами. За 10 лет работы в предыдущих проектах предприниматель «вырастил» дебиторский долг в $ 150 000. За каждую копейку пришлось «воевать». Как грамотно «выбивать» свои деньги из должников — читайте в материале.

«Казалось, что деньги вот-вот придут»

— Моя компания «Юнитрейдинвестгрупп» (ликвидирована в 2019 году) занималась грузоперевозками самосвалами и самосвальными полуприцепами по Беларуси и за рубеж. Сфера достаточно конкурентная, так что поднимать тарифы или требовать стопроцентную предоплату было невозможно. Был такой выбор: либо стой — либо работай «в долг». Дебиторская задолженность росла.

Первое время я не видел в этом проблемы и верил клиентам, которые обещали заплатить за оказанные услуги, так как сам привык выполнять свои обязательства перед другими. Думал, что в бизнесе и в жизни важно блюсти репутацию, особенно если «играть вдолгую» и выстраивать стратегию развития на будущее. Тогда мне казалось, что другие предприниматели руководствуются такими же принципами, но как же я ошибался!

Из-за моих убеждений во мне видели доверчивого человека, на котором можно легко нажиться. Опыта в грузоперевозках на тот момент у меня практически не было. Приходилось учиться, набивая шишки.

Почему-то слепо верил в силу мужского рукопожатия и в договор. Я не воспринимал бумаги как формальность, а полагал, что подписанные документы помогут разрешить все вопросы, которые могут возникнуть. Ведь подробно прописано: кто, кому, сколько и за что платит и что будет, если эти условия нарушить. А если что-то пойдет не так, есть суд, который вернет то, что мне положено. Оказалось, что так просто это не работает.

Я начал бизнес очень активно. Работал как не в себя и брал все заказы, которые только мог. У меня даже 31 декабря машины работали по полной загрузке. И мне казалось, что это очень круто. Были невероятные эмоции от того, что «все крутится».



Александр Скрипченко, фото из личного архива

В итоге получилось, что заказов я «нахватал», но платить мне никто не собирался.

Оказалось, что не возвращать долги — нормальная практика в реальном секторе.

Так с первых лет работы я влез в «дебиторку». Самая крупная сумма — $ 32 000 — набежала всего за пару месяцев нерегулярной работы.

В конце 2014 года я заключил договор с частной фирмой, которая занималась торговлей зерном. Контрагент пообещал повышенный тариф и даже работать по предоплате, и я поверил на слово — в договоре эти моменты не прописали.

Получив от компании первую предоплату, я расслабился. Подумал, что бизнес идет, все машины работают, «оборотка» есть, и требовать полную оплату услуг не спешил. Тем более, что акты выполненных работ они подписывали регулярно.

Позже я понял, что повышенный тариф был одним из «крючков», на который меня «подсадили». Они-то все равно платить не собирались, так что могли пообещать хоть тройной тариф.

С каждым разом размер предоплаты уменьшался, но моя бдительность все еще спала — я продолжал ставить машины на маршрут. Думал, что компания солидная: директора выглядят представительно и катаются на дорогих авто — не должны подвести.



Седельный тягач из автопарка Слександра Скрипченко, фото предоставлено героем материала

В какой-то момент мне перестало хватать банально на налоги. Я позвонил представителям компании, чтобы поторопить их с оплатой. Я был абсолютно уверен, что люди войдут в положение и погасят на тот момент уже давно просроченную задолженность.

Директор компании ответил, что у них самих сейчас сложная ситуация — и денег нет.

Он, конечно, пообещал погасить часть долга, но не всю сумму. Знаете, сколько денег они перечислили? Нисколько. Мне ничего не оставалось, как «лечь на картотеку» и подать в налоговую список должников. В данном случае налоговики сами арестовывают счета компаний, которые остались вам должны, и взымает с них часть долга в счет погашения вашей задолженности по налогам.

К слову, это очень эффективный способ в досудебном порядке вернуть свои деньги и показать, что вы настроены серьезно и не боитесь требовать свое. Но в случае с компанией эта затея успехом не увенчалась. Счета фирмы оказались пустыми.

Я пытался полюбовно решить вопрос, предлагал забрать долг бартером. Мне постоянно говорили, что деньги завтра будут. Я верил, что их «завтра» когда-нибудь превратится в «сегодня», но оплата так и не поступала. По телефону мне стали отвечать, что директора нет на месте. Когда приезжал, оказывалось, что руководитель в офисе все-таки есть, но вот моих денег у него по-прежнему нет.

Мне ничего не оставалось, как направить в компанию претензионное письмо и требовать погашение задолженности через суд.

«Начал собственное расследование»

Около трех лет я занимался взысканием задолженности с этой компании. Ситуация осложнялась тем, что фирма размыла долг. Я узнал об этом, когда машины вернулись из рейса. Выглядело это примерно так: за часть заказов контрагент просил выставить акты на компанию, за все остальные рейсы — на 2 неизвестные мне компании.

Таким образом из одного должника у меня появилось 3.

Судебный исполнитель прислал мне уведомление, что по юридическому адресу компанию обнаружить не представляется возможным и вернуть деньги, скорее всего, мне не суждено. Тогда я начал собственное расследование.



Александр Скрипченко, фото из личного архива

Уже не помню, как, но я вычислил «базу» контрагента. Они были практически у меня под носом — в соседнем здании. Решил еще раз зайти к руководству компании и попробовать договориться с владельцами бизнеса самостоятельно. Естественно, никого из директоров в офисе не оказалось.

Сотрудники сказали, что один из владельце и вовсе переехал в Канаду, и поговорить с ним лично мне не удастся.

Мы с юристами направили судебному исполнителю информацию о реальном местоположении офиса компании с требованием: «Немедленно описать все присутствующее там имущество». На место выехал наряд из РОВД и зафиксировал настоящий адрес контрагента. Мне тогда казалось, что я выиграл сражение. Но радоваться начал слишком рано.

Судебный исполнитель прислал вот такой ответ: «Так как офис компании теперь находится в другом районе, мы передаем ваше дело коллегам». Этот процесс занял около полугода.

Отдел принудительного исполнения уже другого района города Минска обнаружил на балансе компании «З» седельный тягач и выписал постановление на арест машины, чтобы передать ее мне в счет долга.



Александр Скрипченко, фото из личного архива

Но технику не могли найти — никто не знал, где именно находится тягач (возможно, он продолжал работать в поле).

То есть машина должна быть моей, но сначала мне нужно поездить по стране и самому ее найти.

Это стало последней каплей.

«Перекрывал самосвалами дорогу и ночевал под окнами»

Я понял, что через судебного исполнителя деньги вернуть не поулчится, и развернул против контрагента «боевые» действия. Важно было «показать зубы» и донести до них, что я не смирился с ситуацией. В общем, я подогнал к их офису свои самосвалы и перекрыл полуприцепами дорогу. Это было жаркое время. Нервы были на пределе, адреналин скакал. Таким способом получилось отвоевать немного денег, но бОльшая часть долга все равно висела непогашенной.

Как нельзя кстати пришлось обновление законодательства по взысканию долгов в 2016 году. Появилась возможность ограничивать директора и главного бухгалтера фирмы-должника в праве управления транспортным средством и праве выезда за рубеж. Мы с юристом незамедлительно направили соответствующее ходатайство судебному исполнителю. После этого шага руководство компании согласилось отдать часть долга зерном.

В итоге фирма вернула больше половины суммы. Но это стоило мне почти 4 года жизни. До конца эту «дебиторку» мы так и не закрыли. За 7 лет «войны» с должниками я понял, что нервы и мое будущее дороже любых долгов. Решил ликвидировать компанию и заняться бизнесом, от которого я буду получать удовольствие. Это ценю в своей работе и по сей день.

«Если вы не будете „выбивать“ задолженность, деньги не получите»

Важные уроки, которые я вынес за 7 лет «войны» с должниками:

1. До подписания договора нужно проверять историю контрагента. Есть специальные сайты ( картотека ) с базовой информацией о компании, ее активах и судебных процессах. Доверять нужно фактам, а не внешнему лоску директоров и уж точно не их обещаниям.

Те, кто пытается подчеркнуть свое богатство и выделиться, как правило, оказываются мошенниками. У меня был случай, когда бизнесмен приехал на переговоры на Range Rover последней модели. Вел себя уверенно и оставил внушительную преподплату. В рейсе клиент заселил моих водителей в дорогую гостиницу и оплатил им ужин в ресторане, а через месяц «кинул» меня на $ 10 000. 2. Собирайте отзывы по знакомым предпринимателям. Возможно, кто-то из сферы уже работал с вашим контрагентом и может рассказать, как реально обстоят дела у компании. Если контракт на большую сумму, есть смысл выделить отдельного человека, который будет проверять ваших клиентов. Советую лично контролировать этот процесс и всегда держать руку на пульсе.

3. Детально прописывайте условия сделки и штрафные санкции в договоре. Кладите все на бумагу. В каждом вашем договоре, помимо сроков оплаты, должна быть прописана пеня. И чем она будет жирнее, тем лучше. У одного из моих должников пеня и проценты превысили общую сумму долга. И все это они выплатили (один из тех самых редких моментов, когда я ликовал оттого, что все продумал заранее).

4. Не бойтесь обращаться в суд. Контролируйте сроки выплат и напоминайте о них должнику. Спрашивайте, готовы ли они перечислить всю сумму в срок. Вам важно знать это заранее, потому что вы планируете бюджет (в том числе затраты), и это нормально. Раньше мне совесть не позволяла звонить и просить свои деньги. Научитесь требовать свое. Как только почувствовали, что с контрагентом что-то не то — готовьте претензионное письмо.

Поймите, где пара дней отсрочки, там и пара месяцев, а то и лет. Если контрагент начнет увиливать уже на этапе разговора, готовьтесь к «бою». Наступила просрочка — звоните. Отказывается и «кормит завтраками» — высылайте претензию в тот же день. Ну, и само собой, прекращайте оказывать услуги.

Ни одна машина не должна сдвинуться с места, пока вам не вернут долг.

В претензии подробно указывайте сумму задоженности, пеню и проценты за каждый день просрочки (не факт, что суд ее примет, но это даст понять контрагенту, какая сумма набежит в итоге), процент за пользование чужими деньгами ( статья 366 Гражданского кодекса Беларуси), а также общую сумму.

Если после получения претензии должник никак не отреагировал — подавайте в суд.

5. Держите постоянную связь с судебным исполнителем. Работайте с представителями закона грамотно и плотно. Постоянно звоните, интересуйтесь прогрессом. Помогайте во всем. Лучше наймите юриста для активного вовлечения в процесс и сами держите все под контролем — это в ваших интересах.

6. «Выбивайте» свои деньги. Выделите в команде одного человека, который ежедневно будет вести коммуникацию с должниками: обзванивать, тормошить, дергать. Лучше, если это будет человек без комплексов. Помните — правда на вашей стороне. Если вы не будете «выбивать» задолженность, деньги вы не получите. Даже если будут платить по 1% каждый месяц, это уже результат.

7. Забирайте долг всем, что есть (и что можно продать). Не надо бояться бартера. Главное — заранее оговорить условия, на которых будет происходить сделка. Стоимость продукции должна быть снижена (на 30%, например) с учетом обстоятельств (наценки за последующую реализацию товара). Если это не оговорить, вам отдадут долг бартером по рыночной цене и вы сработаете себе в убыток.

Вместо вывода

Чтобы вернуть долги, вам придется действовать жестко. Когда вы будете видеть простаивающее оборудование или, как в моем случае, машины, думать о деньгах, которые могут никогда не вернуться, в голову будут лезть не самые приятные мысли. Не отчаивайтесь. Черная полоса всегда сменяется белой. Всегда найдутся порядочные заказчики. Но и с ними лучше работать строго по условиям договора. И тогда все у вас будет превосходно.

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