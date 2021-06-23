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В Минске на ул.Землемерной горит частный неэксплуатируемый дом
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Землемерной горит частный неэксплуатируемый дом. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
"Работники МЧС работают на ул.Землемерной. Горит кровля и второй этаж на всей площади частного неэксплуатируемого дома. Проводится разведка на наличие пострадавших", - говорится в сообщении.-0-
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"Горит кровля и второй этаж на всей площади частного неэксплуатируемого дома. Проводится разведка на наличие пострадавших", - говорится в сообщении МЧС.
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