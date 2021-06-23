Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Землемерной горит частный неэксплуатируемый дом. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"Работники МЧС работают на ул.Землемерной. Горит кровля и второй этаж на всей площади частного неэксплуатируемого дома. Проводится разведка на наличие пострадавших", - говорится в сообщении.-0-