В Минске бухгалтер перевела свыше Br34 тыс. компании на свой счет

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД Минска получили информацию о том, что бухгалтер одной из частных компаний столицы, занимающейся изготовлением изделий из камня, используя служебное положение, похищала денежные средства. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что женщина с апреля 2016 года по октябрь 2020-го, выполняя обязанности по перечислению денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат, переводила незначительные суммы себе на счет. В конечном итоге сумма переводов денег за весь указанный период оказалась достаточно значительной", - рассказали в ГУВД.

В результате фигурантка завладела денежными средствами компании на сумму свыше Br34 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной. Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.-0-