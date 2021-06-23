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Витебчанину дали 1,5 года "химии" за оскорбление командира столичного ОМОНа

23.06.2021 16:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Витебска. Ему вменялось публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

В декабре 2020 года со своего мобильного телефона мужчина разместил в общедоступных Telegram-чатах четыре сообщения, в которых с использованием ненормативной лексики оскорбил командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Первомайского района Витебска постановил обвинительный приговор. Обвиняемый раскаялся в содеянном и уплатил в пользу потерпевшего Br1 тыс. в счет компенсации морального вреда. В итоге суд назначил витебчанину наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В декабре 2020 года со своего мобильного телефона мужчина разместил в общедоступных Telegram-чатах четыре сообщения, в которых с использованием ненормативной лексики...
 
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