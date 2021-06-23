Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе сгорел кормоуборочный комбайн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"22 июня в 15.37 спасателям поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 "Полесье FS80" (2013 г.в.) КСУП "Першаи-2014" при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Глеи Воложинского района Минской области. В результате загорания уничтожен комбайн", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.-0-