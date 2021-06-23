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В Солигорском районе в реке утонул мужчина
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"22 июня в 16.20 спасателям поступило сообщение о мужчине, утонувшем в реке Случь возле агрогородка Ананчицы ", - рассказали в пресс-службе.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1974 года рождения.-0-
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Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1974 года рождения.
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