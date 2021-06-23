Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четыре сценария развития ситуации в Беларуси: от ликвидации режима до пророссийского транзита Какие варианты развития событий в нашей стране возможны?

В совместном исследовании аналитика Артема Шрайбмана и бывшего сотрудника МИД Беларуси Павла Слюнькина представлены четыре возможных сценария. Это Новая Беларусь без Лукашенко и его режима, статус-кво, а также вариант Абхазии или пророссийский транзит власти.Подробности в видеосюжете