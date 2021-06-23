Белорусский БТР показали на выставке MILEX в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Боевая бронированная машина отечественной разработки представлена на 10-й Международной выставке оружия и техники MILEX, которая проходит в Минске.

Бронетранспортер VOLAT V2 разработан и произведен на Минском заводе колесных тягачей для замены целого семейства БТР и БМП, находящихся на вооружении в белорусской армии.

Первым с новинкой ознакомился премьер-министр: Головченко забрался в отсек для десанта и оценил обзор из верхнего люка.

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