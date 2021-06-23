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Белорусский БТР показали на выставке MILEX в Минске – видео
23.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Боевая бронированная машина отечественной разработки представлена на 10-й Международной выставке оружия и техники MILEX, которая проходит в Минске.
Бронетранспортер VOLAT V2 разработан и произведен на Минском заводе колесных тягачей для замены целого семейства БТР и БМП, находящихся на вооружении в белорусской армии.
Первым с новинкой ознакомился премьер-министр: Головченко забрался в отсек для десанта и оценил обзор из верхнего люка.
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Бронетранспортер VOLAT V2 производства и разработки МЗКТ впервые представили на выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Смотрите на видео, как с военной...
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