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Белорусский БТР показали на выставке MILEX в Минске – видео

23.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Боевая бронированная машина отечественной разработки представлена на 10-й Международной выставке оружия и техники MILEX, которая проходит в Минске.

Бронетранспортер VOLAT V2 разработан и произведен на Минском заводе колесных тягачей для замены целого семейства БТР и БМП, находящихся на вооружении в белорусской армии.

Первым с новинкой ознакомился премьер-министр: Головченко забрался в отсек для десанта и оценил обзор из верхнего люка.

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Теги: Минск
 
 
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Бронетранспортер VOLAT V2 производства и разработки МЗКТ впервые представили на выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Смотрите на видео, как с военной...
 
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