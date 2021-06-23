ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Промежуточный отчет по расследованию инцидента с самолетом Ryanair представят 25 июня

23.06.2021 17:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Совету Международной организации гражданской авиации (ICAO) 25 июня должны доложить о ходе расследования инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

Промежуточный отчет по расследованию инцидента с самолетом Ryanair представят 25 июня

«Промежуточный отчет о ходе расследования по установлению фактов, связанных с рейсом Ryanair FR4978, вероятно, будет представлен совету в пятницу, — сообщается на странице организации в «Твиттере». — Непосредственно факты и выводы будут изложены в последующем отчете во время следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября».

Расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair было решено 27 мая на экстренном заседании совета ICAO.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем уголовным статьям.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совету Международной организации гражданской авиации (ICAO) 25 июня должны доложить о ходе расследования инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Володя, лезь в окоп вместе с нами и не забудь свой большой мешок денег»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by