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ЕС согласовал секторальные экономические санкции в отношении Беларуси

23.06.2021 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комитет постоянных представителей Евросоюза (Coroper II) 23 июня согласовал секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

ЕС согласовал секторальные экономические санкции в отношении Беларуси

Санкции затронут в том числе финансовый сектор, экспорт калия и продуктов нефтепереработки.

«Комитет утвердил экономические секторальные ограничительные меры против Беларуси, — сказал источник. — Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета (пройдет 24—25 июня. — ред.)».

21 июня на встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС поддержали введение секторальных экономических санкций в отношении Беларуси.

В этот же день ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе тех, кто ответственен за инцидент с самолетом Ryanair.

 
 
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Комитет постоянных представителей Евросоюза (Coroper II) 23 июня согласовал секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщает российское...
 
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