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«Хренин допустил интересную  оговорку»

23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Центра стратегических и внешнеполитических исследований — о странном посыле министра обороны Беларуси. 

— Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 9-й Московской конференции по международной безопасности, настолько убеждённо говорил о коварных «планах транснациональных элит» по «уничтожению национальных государств», что, кажется, допустил интересную  оговорку, — пишет Телеграм-канал Forstrategy.

Он, в частности, сказал: «Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку».

Хренин говорит о глобальной, «великой» перезагрузке в духе Клауса Шваба. Но на самом деле в настоящее время на повестке дня лишь одна перезагрузка: российско-американская «новая перезагрузка» Путина-Байдена. И получается, что нормализацию и деэскалацию в отношениях РФ-США Минобороны трактует как источник угрозы для Беларуси.

Данное понимание «перезагрузки» в отношениях РФ и США как источника угроз для Беларуси в целом представляется обоснованным, учитывая позицию и политику официального Минска.

Конечно, немножко странно выглядит выступление об опасности перезагрузки на площадке одной из сторон, участвующих в ней. Ещё более странно звучит тезис о попытках Запада завладеть российскими природными богатствами, когда они и так давно контролируются опосредованно или прямо западными  транснациональными корпорациями через участие в акционерном капитале ведущих российских компаний и корпораций.

А после запуска новой перезагрузки этот процесс ускорится с ещё большей силой, так как оказалось, что в «суверенном режиме» без доступа к западному капиталу и технологиям этими богатствами управлять получается плохо, реальные собственники, в числе которых помимо западных ТНК находятся и представители российской правящей группы, этим не очень довольны, а политики углеродной нейтральности грозят просто обесценить эти активы уже в ближайшее десятилетие.

Однако куда более тревожит то, что проблематика «перезагрузки» не прорабатывается государственными аналитическими структурами и от белорусских официальных лиц не звучат суждения на предмет места и роли Беларуси в мире после перезагрузки.

«Володя, лезь в окоп вместе с нами и не забудь свой большой мешок денег»

 
Теги: Минск
 
 
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Центра стратегических и внешнеполитических исследований — о странном посыле министра обороны Беларуси. 
 
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