Дебаты в ПАСЕ: Режим санкций против Лукашенко должен быть усилен

Источник материала: АФН

Попытки Александра Лукашенко удержать власть, воплощенные в усилиях по уничтожению протестного движения в Беларуси и преследованию оппозиции, несут угрозу для всей Европы, считают в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Совет Европы (СЕ) должен использовать все существующие у него инструменты для того, чтобы оказывать давление на режим Лукашенко и помочь белорусскому народу обрести демократическое будущее.

Такое мнение высказывали депутаты ПАСЕ во время текущих дебатов "Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы", которые прошли в среду, 23 июня, в Страсбурге. Согласно регламенту ПАСЕ, режим этих дебатов не предусматривает принятия резолюции, передает DW.

Призывы усилить санкции против режима Лукашенко и одновременно оказывать всю возможную поддержку гражданскому обществу Беларуси звучали в выступлениях всех выступавших. Исключение составил внефракционный депутат от Российской Федерации Сергей Кисляк.

По его выражению, обвинения режима Лукашенко в разного рода преступлениях основаны либо на искаженных фактах, либо на полном отсутствии правды и непонимании того, как на самом деле развивается ситуация в Беларуси. "А ситуация такова: страну пытаются расшатать извне, с помощью профессиональных революционеров и оппозиционеров, гастролирующих по Европе", - заявил Кисляк.