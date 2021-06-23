ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дебаты в ПАСЕ: Режим санкций против Лукашенко должен быть усилен

23.06.2021 17:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Попытки Александра Лукашенко удержать власть, воплощенные в усилиях по уничтожению протестного движения в Беларуси и преследованию оппозиции, несут угрозу для всей Европы, считают в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Совет Европы (СЕ) должен использовать все существующие у него инструменты для того, чтобы оказывать давление на режим Лукашенко и помочь белорусскому народу обрести демократическое будущее.

Такое мнение высказывали депутаты ПАСЕ во время текущих дебатов "Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы", которые прошли в среду, 23 июня, в Страсбурге. Согласно регламенту ПАСЕ, режим этих дебатов не предусматривает принятия резолюции, передает DW.

Призывы усилить санкции против режима Лукашенко и одновременно оказывать всю возможную поддержку гражданскому обществу Беларуси звучали в выступлениях всех выступавших. Исключение составил внефракционный депутат от Российской Федерации Сергей Кисляк.

По его выражению, обвинения режима Лукашенко в разного рода преступлениях основаны либо на искаженных фактах, либо на полном отсутствии правды и непонимании того, как на самом деле развивается ситуация в Беларуси. "А ситуация такова: страну пытаются расшатать извне, с помощью профессиональных революционеров и оппозиционеров, гастролирующих по Европе", - заявил Кисляк.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попытки Александра Лукашенко удержать власть, воплощенные в усилиях по уничтожению протестного движения в Беларуси и преследованию оппозиции, несут угрозу для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Развязку на первом транспортном кольце Минска откроют через две недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by