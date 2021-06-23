Члену КС Луцкиной продлили срок содержания под стражей

Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили срок содержания под стражей члену Координационного Совета Ксении Луцкиной до 22 августа, сообщает пресс-служба Координационного совета.

Ксения Луцкина была задержана по делу «Пресс-клуба». Сегодня задержанные по «делу Пресс-клуба» должны были выйти на свободу, но им продлили срок ещё на 2 месяца/

Кроме Луцкиной по делу проходят сотрудники клуба Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко и Пётр Слуцкий.