У Расеі заяўляюць, што каля Крыму абстралялі брытанскі эсмінец. У Лондане палічылі гэта вучэннямі

Вайсковыя ведамствы Вялікай Брытаніі ды Расеі разышліся ў ацэнках здарэння ў Чорным моры 23 чэрвеня.

У Міністэрстве абароны Расеі заявілі, што брытанскі эсмінец «Defender» у 11:52 перасек дзяржаўную мяжу Расеі і ўвайшоў у тэрытарыяльнае мора ў раёне мыса Фіялент на 3 кіламетры. Гэта мыс на ўкраінскім паўвостраве Крым, які з 2014 года акупаваны Расеяй.

У расейскім ведамстве адзначылі, што брытанскі эсмінец атрымаў папярэджанне аб ужыванні зброі ў выпадку парушэння дзяржаўнай мяжы Расеі, але не адрэагаваў на яго. Тады памежны вартавы карабель выканаў папераджальны стрэл, а самалёт Су-24М выканаў папераджальнае бомбакіданне паводле курсу руху брытанскага карабля, піша ТАСС .

У 12:23 эсмінец пакінуў межы тэрытарыяльнага мора РФ, заявілі ў Міністэрстве абароны Расеі.

Між тым у Мінабароны Вялікай Брытаніі заявілі, што папераджальных стрэлаў па эсмінцы «Defender» не было. Там адзначылі, што карабель ВМС Вялікай Брытаніі здзяйсняў мірны праход праз тэрытарыяльныя вады Украіны ў адпаведнасці з міжнародным правам.

Не прызнаюць там і бомбакідання на шляху руху эсмінца.

No warning shots have been fired at HMS Defender.

The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.